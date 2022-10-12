Заполнение повесток о мобилизации на улице назвали нарушением

Сотрудники полиции или военкомата не могут заполнять повестки на улице перед их выдачей

Сотрудники полиции или военкомата не могут заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их выдачей. Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».

«Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата», — объяснили на сайте структуру документа, заполненного без нарушений. Если в повестке не указаны время, дата и место явки, мобилизуемый может явиться в военкомат в удобное для него время.

В повестке с внесенными от руки исправлениями должны быть печать и подпись должностного лица, заверяющего все изменения, в противном случае ее вручение будет считаться неправомерным.

Ранее стало известно, что повестку имеет право вручать сотрудник военкомата, предъявивший удостоверение, а также другие граждане, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления. Документ должен быть вручен лично в руки.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что россиянам, которые получили повестку, не соответствуя критериям частичной мобилизации, следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе и документами, подтверждающими право на освобождение от призыва.