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Заполнение повесток о мобилизации на улице назвали нарушением

Сотрудники полиции или военкомата не могут заполнять повестки на улице перед их выдачей

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Сотрудники полиции или военкомата не могут заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их выдачей. Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».

«Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата», — объяснили на сайте структуру документа, заполненного без нарушений. Если в повестке не указаны время, дата и место явки, мобилизуемый может явиться в военкомат в удобное для него время.

В повестке с внесенными от руки исправлениями должны быть печать и подпись должностного лица, заверяющего все изменения, в противном случае ее вручение будет считаться неправомерным.

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Ранее стало известно, что повестку имеет право вручать сотрудник военкомата, предъявивший удостоверение, а также другие граждане, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления. Документ должен быть вручен лично в руки.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что россиянам, которые получили повестку, не соответствуя критериям частичной мобилизации, следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе и документами, подтверждающими право на освобождение от призыва.

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Варвара Родикова
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