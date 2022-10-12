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Раскрыт порядок действий при получении повестки по ошибке

Генпрокурор Краснов призвал россиян явиться в военкомат при получении повестки по ошибке
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что россиянам, получившим повестку в рамках частичной мобилизации и не соответствующим ее критериям, следует решать этот вопрос с военкоматом, передает РИА Новости.

Краснов раскрыл порядок действий при получении повестки по ошибке и призвал граждан «явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации». Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина территориальные и военные прокуроры стали членами комиссии по частичной мобилизации.

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«Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал генпрокурор.

Краснов добавил, что во всех российских прокуратурах работают горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.

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Марина Совина
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