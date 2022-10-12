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15:54, 12 октября 2022Бывший СССР

Митрополит Таллинский после угроз лишить его ВНЖ пошел против патриарха Кирилла

Митрополит Таллинский Евгений заявил, что выступает против спецоперации на Украине
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Предстоятель православной церкви Эстонии митрополит Таллинский Евгений пошел против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и заявил, что не разделяет его отношение к проводимой на Украине спецоперации. Ответ эстонского священнослужителя на заявление главы МВД страны Лаури Ляэнеметса опубликован на сайте Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП).

Евгений заявил, что Эстонская церковь выступает против боевых действий, а также за мирное урегулирование конфликта. «Я не разделяю слова святейшего патриарха Кирилла, произнесенные им в сентябрьской проповеди, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга», — сказано в сообщении.

Митрополит подчеркнул, что с самого начала украинского конфликта призывал прихожан не поддаваться чувствам вражды и ненависти и не вовлекаться в политические дискуссии, особенно в церковной среде.

Ранее глава эстонского МВД потребовал, чтобы митрополит осудил высказывания патриарха Кирилла о спецоперации и мобилизации, иначе МВД может лишить Евгения постоянного вида на жительство в Эстонии.

В сентябре глава Русской православной церкви призвал россиян к «духовной мобилизации» ради примирения России и Украины. Он посоветовал постараться иначе смотреть на многие вещи, «на что мы еще вчера смотрели без особого внимания и заботы».

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Варвара Кошечкина
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