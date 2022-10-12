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19:16, 12 октября 2022Россия

В Запорожской области обвинили Украину в подготовке провокации на ЗАЭС

Рогов заявил о намерении ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские власти планируют форсировать Днепр и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он обвинил Киев в намерении совершить провокацию и заявил о подготовке украинских военных к захвату электростанции. «Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики [президента Украины Владимира] Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь», — рассказал Рогов.

По его мнению, провокация может быть предпринята украинскими властями уже в ближайшие дни. «Центральной датой является 14 октября», — добавил он.

Ранее Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины пытались прорвать линию фронта в районе двух населенных пунктов Запорожской области. По его словам, украинские военные понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

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Алевтина Запольская
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