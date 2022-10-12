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15:39, 12 октября 2022Россия

В Запорожской области рассказали о попытке прорыва ВСУ

Рогов заявил, что ВС РФ отбросили ВСУ от линии фронта у Орехова и Гуляйполя в Запорожье

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать линию фронта в районе двух населенных пунктов Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено», — заявил он.

Он также сообщил о потерях в рядах украинских военных. Кроме того, по его словам, ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Ранее стало известно о задержании в регионе пособника ВСУ. Уточняется, что он передавал украинским военным сведения о перемещении и расположении военнослужащих и боевой техники российской армии.

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Алевтина Запольская
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