В Запорожской области рассказали о попытке прорыва ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать линию фронта в районе двух населенных пунктов Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено», — заявил он.
Он также сообщил о потерях в рядах украинских военных. Кроме того, по его словам, ВСУ были отброшены на исходные позиции.
Ранее стало известно о задержании в регионе пособника ВСУ. Уточняется, что он передавал украинским военным сведения о перемещении и расположении военнослужащих и боевой техники российской армии.