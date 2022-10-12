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Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+

Путин: действия России в ОАЭ и ОПЕК+ нацелены на обеспечение стабильности энергорынков
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объяснил действия России в Объединенных Арабских Эмиратах и ОПЕК+. Глава государства заявил на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, что они направлены на обеспечение стабильности энергетических рынков, текст речи опубликован на официальном сайте Кремля.

«Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия добивается того, чтобы потребители и поставщики энергоресурсов чувствовали себя спокойно и уверенно, а предложение и спрос были сбалансированы. Он указал, что Москва всегда реагирует на потребности рынка, старается сделать это адекватно происходящим событиям.

Встреча Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Как указал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, для беседы выбран формат один на один.

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Марина Совина
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