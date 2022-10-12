На Кавказе автомобиль с туристами упал со смотровой площадки

В Пятигорске в районе кафе «Панорама» машина с туристами упала со смотровой площадки

Россияне забрались на машине на смотровую площадку в Пятигорске и случайно сорвались вниз, сообщил глава города-курорта Кавказских минеральных вод Дмитрий Ворошилов в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел 12 октября на смотровой площадке в районе кафе «Панорама». В ГИБДД ОМВД России по Пятигорску рассказали, что, предположительно, водитель автомобиля марки Renault Sandero поставил автомобиль на нейтральную скорость, от чего машина покатилась назад и упала вниз. Сидевший за рулем турист не смог объяснить случившееся.

Как стало известно, в автомобиле находилось двое туристов из Брянской области — после падения 59-летнего водителя и его 56-летнюю супругу доставили в больницу с травмами.

В июле в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана упал автомобиль с туристами, в ДТП пострадали шесть человек.