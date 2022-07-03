Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане

Автомобиль упал в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, пострадали 6 человек

Автомобиль с туристами упал в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики в своем Telegram.

ДТП произошло около села Куруш, всего пострадали 6 человек. Пятеро из них смогли выбраться самостоятельно, одному человеку потребовалась помощь спасателей. Мужчина получил серьезные травмы, однако на данный момент его жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В июне автомобиль с туристами попал в аварию в Шамильском районе Дагестана. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали, среди них ребенок 2011 года рождения. В Минздраве добавили, что житель Севастополя, доставленный в больницу, находится в удовлетворительном состоянии.