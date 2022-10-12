Помощник президента России Ушаков заявил, что Путин встретится с эмиром Катара в Астане

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани проведут встречу в столице Казахстана Астане, в ходе которой планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а также энергетическое сотрудничество. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС в среду, 12 октября.

«Помимо политики из торгово-экономической сферы я бы выделил сотрудничество на энергетическом рынке, взаимодействие России и Катара в рамках форума стран — экспортеров газа. Это тоже будет обсуждаться между нашими лидерами», — заявил он.

Помощник главы российского государства подчеркнул, что отношения Москвы и Дохи носят позитивный и конструктивный характер, а данная встреча станет первой после пандемии коронавируса, в связи с чем она особо важна.

Ушаков также напомнил, что двумя странами ранее была сформирована совместная рабочая группа по практическим вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре, который состоится в 2022 году. «Мы готовы поделиться практическим опытом, соответствующей информацией», — добавил он.

12 октября российский президент провел в Санкт-Петербурге встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который выразил готовность страны стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом. Кроме того, лидеры двух стран заявили о готовности продолжать укреплять межгосударственные отношения и усиливать сотрудничество.