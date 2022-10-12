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В Кремле заявили о возросшей актуальности целей СВО

Дмитрий Песков заявил, что актуальность целей СВО растет на фоне действий Киева
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Актуальность целей и задач специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины растет на фоне действий Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что цели СВО остаются такими же, какими они были сформулированы президентом во время обращения к россиянам 24 февраля.

«Актуальность этих целей только повышается», — подытожил он.

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Ранее ФСБ заявила, что сотрудник Минобороны Украины под псевдонимом Иван Иванович был причастен к организации взрыва на Крымском мосту и контролировал передвижение опасного груза по всему маршруту.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и также возложил за него ответственность на спецслужбы Украины.

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Валерий Розенберг
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