Власти российского города заявили о гибели двух разведчиков в Херсоне

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о гибели двух разведчиков в Херсоне

В Херсоне при выполнении специальных задач погибли два воина-разведчика из Севастополя — Руслан Падурарь и Фанис Малыбаев. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По данным Развожаева, Падурарь ранее участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике. В этом году он окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова. Малыбаев родился в Челябинской области. Он также принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Был награжден медалью Жукова.

«Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда. Оба наших парня погибли вместе в Херсоне при выполнении специальных задач командования», — добавил представитель властей российского города.

Ранее стало известно о гибели на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уроженца Бурятии командира 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, гвардии полковника Виталия Сукуева с позывным Легион.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).