Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 12 октября 2022Россия

Власти российского города заявили о гибели двух разведчиков в Херсоне

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о гибели двух разведчиков в Херсоне
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: РИА Новости

В Херсоне при выполнении специальных задач погибли два воина-разведчика из Севастополя — Руслан Падурарь и Фанис Малыбаев. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По данным Развожаева, Падурарь ранее участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике. В этом году он окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова. Малыбаев родился в Челябинской области. Он также принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Был награжден медалью Жукова.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
Россия и Украина обменялись пленными. Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
Россия и Украина обменялись пленными.Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
22 сентября 2022

«Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда. Оба наших парня погибли вместе в Херсоне при выполнении специальных задач командования», — добавил представитель властей российского города.

Ранее стало известно о гибели на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уроженца Бурятии командира 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, гвардии полковника Виталия Сукуева с позывным Легион.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.