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Россияне оказались готовы ремонтировать чужие квартиры

«ВсеИнструменты.ру»: 78% россиян готовы ремонтировать съемные квартиры за свой счет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Большинство россиян оказались готовы ремонтировать чужие квартиры за свой счет. Соответствующее исследование провел онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», сообщает «РБК».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи арендаторов. Более 72 процентов из них делали или планируют делать ремонт в съемном жилье, а 78 процентов готовы потратить на это собственные средства. В 62 процентах случаев речь идет о поклейке обоев или покраске стен, в 39 процентах — о смене покрытия, еще в 37 процентах — о покупке сантехники и косметическом ремонте. 83 процента арендаторов готовы потратить на ремонт съемного жилья до 50 тысяч рублей, 10 процентов — до 100 тысяч. Только четыре процента согласны вложить более 150 тысяч.

Лишь в 7 процентах случаев собственники полностью компенсировали затраты на переделку жилья, часть затраченной на работы и материалы суммы получили 15 процентов опрошенных. В 45 процентах случаев хозяева квартиры оплачивали обои и краску, в 27 процентах — ламинат, линолеум и плитку. Каждый четвертый респондент вернул деньги за расходники, каждый десятый — за строительные смеси или крепеж, инструменты или мебель, еще 7 процентов — за сантехническое оборудование.

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44 процента из тех, кто не хочет делать ремонт в арендованной квартире, назвали причиной нежелание вкладываться в чужое жилье. 17 процентов заявили, что их устраивает старый ремонт, еще в 12 процентах случаев собственник против переделки объекта. 10 процентов редко бывают в съемной квартире, 7 процентов в скором времени собираются переехать, 5 процентов не могут найти время на ремонт, а 4 процента опасаются, что после ремонта арендная плата может подняться.

В августе россияне назвали идеальную стоимость ремонта жилья. Большинство россиян (67 процентов) согласны потратить на ремонт менее миллиона рублей. 15 процентов рассчитывают заплатить до двух миллионов, 11 процентов — до трех миллионов.

Александра Качан
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