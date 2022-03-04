Названы самые холодные дома Москвы

Дома серии II-57 — многоподъездные 13-этажки с первым нежилым этажом и узкими окнами на лестничных клетках — назвали самыми холодными в Москве. Об этом сообщает «Москвич Mag» со ссылкой на исследование ассоциации экспертов в сфере теплоизоляции РОСИЗОЛ.

Специалисты с помощью тепловизоров проверили, как панельные и блочные дома, возведенные с 1962 по 2010 год в Москве, сохраняют тепло. Дома на Верхней Сыромятнической улице стали лидерами антирейтинга — постройки сохраняют только 29 процентов тепла, рассказали эксперты.

На втором месте в списке расположились дома серии 515/9, как на проезде Якушкина. Подобные постройки сохраняют 30 процентов тепла. Топ-3 самых холодных домов замкнули хрущевки серии 1-150, которые можно увидеть на улице Юннатов — в них сохраняется лишь 35 процентов тепла.

Самой теплой назвали серию П-3М — 14-этажки с выдающимися из фасада трапециевидными балконами, как на улице Большая Марфинская. Они сохраняют 83 процента тепла. Относительно высокие показатели продемонстрировала серия П-44 (например, в Малом Краснопрудном тупике) — сохраняется 72 процента тепла. Топ-3 замкнула серия П-43 с показателем в 70 процентов.

Ранее в агентстве Est-a-tet назвали риски для покупателей квартир в домах сталинской эпохи. Среди минусов оказалось состояние общедомового имущества, которое требует ремонта. Расходы владельцев будут выше затрат на ремонт в новостройке. Также ликвидность подобного жилья снижается, из-за чего объект будет сложнее продать.