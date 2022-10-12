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22:30, 12 октября 2022Из жизни

Мошенник притворился застрявшим на МКС космонавтом и выманил миллионы на ракету

Daily Star: интернет-мошенник притворился космонавтом из России и выманил деньги у японки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мошенник под видом российского космонавта втерся в доверие к японке и обманом выманил у нее 4,4 миллиона иен (примерно два миллиона рублей) на возвращение на Землю. Об этом сообщает Daily Star.

Мошенник познакомился в соцсетях с 65-летней японкой, чье имя не сообщается. Мужчина притворился космонавтом из России и публиковал в соцсети космические снимки. Он завел с доверчивой землянкой романтические отношения по переписке. Мошенник осыпал женщину уверениями в любви и обещал жениться на ней, как только вернется на Землю. Влюбленные регулярно обменивались сообщениями через японское приложение LINE. Мужчина утверждал, что мечтает начать новую жизнь в Японии. «Тысячи раз будет недостаточно, но я буду продолжать говорить, что люблю тебя», — писал он.

Единственной проблемой, по словам мужчины, был тот факт, что он застрял в космосе, и для возвращения на Землю ему требовались деньги. По словам интернет-возлюбленного, он находился на МКС, и возвращение домой стоило недешево. Ему необходимо было оплатить приземление и купить ракету, на которой он мог бы вернуться на Землю. Женщина верила, что нашла любовь, и отдала мошеннику в общей сложности около 4,4 миллиона иен (1,9 миллиона рублей). Всего японка осуществила пять платежей.

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Когда мужчина начал требовать еще больше денег, жертва заподозрила неладное и сообщила об этой ситуации в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов расследуют случившееся как «романтическое мошенничество».

«Романтическое мошенничество» предполагает создание злоумышленником выдуманной персоны онлайн и обман жертв, которые думают, что вступили с этой персоной в романтические отношения. Этот вид мошенничества популярен по всему миру.

Ранее сообщалось, что 38-летний Хэ Ганьшэн из Китая познакомился в интернете с 39 женщинами и украл у них около 560 тысяч юаней (4,9 миллиона рублей). Вместо своего фото он использовал портреты двух привлекательных корейцев.

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Алиса Дмитриева
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