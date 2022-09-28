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Мужчина познакомился в интернете с 39 женщинами и одолжил у них миллионы рублей

В Китае мужчина под видом привлекательного корейца одолжил у 39 женщин 4,5 миллиона рублей

Фото: Emmanuel Serna / Globallookpress.com

38-летний Хэ Ганьшэн из Китая познакомился в интернете с 39 женщинами и украл у них около 560 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В течение четырех лет Ганьшэн знакомился с женщинами под видом успешного врача или адвоката. Вместо своего фото он использовал портреты двух привлекательных корейцев. Втеревшись в доверие, мошенник уговаривал жертв одолжить ему деньги, якобы необходимые для погашения кредитов. Затем мужчина придумывал различные причины, по которым не может вернуть долг. Когда женщины начинали требовать деньги обратно, Ганьшэн их блокировал.

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Обман раскрылся, когда его последняя жертва обратилась в полицию. Ганьшэна арестовали и приговорили к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения, а также штрафу в размере 30 тысяч юаней (243 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Японии мошенник представился женщиной в приложении для знакомств и выманил у его пользователя более 730 тысяч долларов.

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Алиса Удовик
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