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22:58, 12 октября 2022Мир

В Сербии отреагировали на критику ЕС из-за отказа от антироссийских санкций

Глава МВД Сербии Вулин ответил на критику ЕС после отказа поддержать санкции против России
СюжетСанкции против России:
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава МВД Сербии Александр Вулин отреагировал на критику со стороны Евросоюза (ЕС), с которой столкнулась республика после отказа поддержать санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что от Сербии требуют немедленно и безоговорочно признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав федерации Боснии и Герцеговины, а также присоединиться к антироссийским санкциям. «Хочу поздравить сотни чиновников ЕС, которые терпеливо собирали данные, иногда даже точные, о Сербии и ее развитии и все это изложили на тысячах страниц, которые назвали докладом о прогрессе Сербии на пути к ЕС», — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что все это наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления Сербии в ЕС, пока она придерживается самостоятельной политики, даже невзирая на успехи республики, в частности, в экономической сфере. «Мы не признаем так называемое Косово, не откажемся от Республики Сербской, не введем санкции против России, пока нас ведет последний свободный лидер в Европе, президент всех сербов Александр Вучич», — заявил глава МВД.

8 октября президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции в отношении России, пока эти меры не станут вынужденными. Он отметил, что сербские чиновники пока не пришли к консенсусу по этому вопросу.

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Варвара Кузьмина
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