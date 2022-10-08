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Сербия пообещала не вводить санкции против России

Президент Сербии Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока его не заставят

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербия не введет санкции против России, пока «изменившаяся ситуация не заставит» ее пойти на такие меры. Об этом заявил президент страны Александар Вучич. Его слова передает ТАСС.

«Сербия не введет санкции против РФ, пока ущерб стране не заставит принять другую реальность», — подчеркнул политик. Вучич пояснил, что пока среди самих сербских чиновников нет консенсуса по этому поводу. При этом он признал, что правительство страны может принять другое решение.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей страны, не менее 86 компаний и 202 индивидуальных предпринимателя из России зарегистрировали свой бизнес в Сербии.

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Виктория Кондратьева
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