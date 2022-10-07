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Названа воздержавшаяся от поддержки антироссийских санкций страна ЕС

Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Власти Бельгии решили воздержаться при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций ЕС из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стали блокировать решение из соображений «европейской солидарности». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины. Конечно, военные успехи Украины помогают… Но если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело», — сказал бельгийский премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

В качестве примера политик привел заводы компании НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере в Валлонском регионе, на работе которых санкции могут пагубно сказаться.

Несмотря на это, бельгийский премьер подчеркнул, что Бельгия не хочет «ломать европейскую солидарность».

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в которой вошли введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.

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Татьяна Антоненко
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