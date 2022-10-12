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Стало известно о случаях издевательства и угрозах в спецклассе московской школы

Родители учеников спецкласса в московской школе рассказали об издевательствах учителей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Родители специального класса в московской школе № 285 рассказали об угрозах и издевательствах над детьми с ограниченными возможностями здоровья. Их комментарии приводят «Такие дела».

Аудиозапись, на которой слышны неуважительные и грубые обращения, которые приписывают учителям, в начале октября записал один из школьников. По мнению двух матерей, голоса на записи принадлежат учителю географии Марине Викторовне Власовой и классному руководителю Анне Алексеевне Гавриловой.

«Вынул руки из штанов, надоел уже. Сейчас подойду с ножницами — на хер отрежу сосиску твою… Заткнись. Сел на место. (...) Я тебе сейчас врежу, если еще раз залезешь в штаны вонючие. Географию достал быстро. Сейчас возьму ножницы, отстригу тебе яйца твои», — говорит один из голосов.

Мать другой девочки рассказала, что это не первый случай подобного поведения среди учителей, однако администрация школы закрывала на это глаза.

По словам директора образовательного учреждения Павла Комзолова, работа Власовой и Гавриловой никогда не вызывала нареканий со стороны родителей или учащихся. На данный момент Департамент образования Москвы заявил, что в школе создали комиссию по профессиональной этике. В ее состав вошли пять наиболее квалифицированных специалистов организации.

Комиссия проведет проверку, по результатам которой будет выяснено, виновны преподаватели или нет. На время проверки учителей отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что больше половины российских детей — 55 процентов опрошенных — сталкивались с травлей и насилием в школе. 39 процентов детей никому не рассказывали о пережитом.

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Никита Абрамов
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