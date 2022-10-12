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Российские военные рассказали о работе противотанкового комплекса «Штурм-С»

Российские военные: «Штурм-С» зарекомендовал себя с наилучшей стороны в ходе спецоперации

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Российские военные рассказали о работе противотанкового комплекса «Штурм-С» в ходе спецоперации на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная система зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Система очень простая, эффективная и доступная для освоения расчетом», — заявил командир расчета.

По его словам, «Штурм-С» поражает дзоты фугасными ракетами, а бронетехнику — кумулятивными, он также способен работать по низколетящим воздушным целям, например, вертолетам.

Российские военные оценили скорость и точность работы комплекса, поступившего на вооружение еще в советские годы, а также отметили приземистый силуэт, который позволяет незаметно атаковать позиции противники.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором бойцы Воздушно-десантных войск с помощью противотанковых комплексов «Корнет» уничтожают колонну украинской бронетехники. Уточняется, что в результате удара были уничтожены шесть танков и свыше десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники противника.

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Марина Совина
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