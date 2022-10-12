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16:32, 12 октября 2022Силовые структуры

В СКР рассказали о расследовании дела о теракте на Крымском мосту

СКР установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту, организованного властями Украины
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

В Симферополе председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное расследованию уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следствием установлены 12 человек, причастных к совершению диверсии. Также имеются доказательства того, что теракт организован спецслужбами Украины. Проведены десятки обысков в нескольких регионах России. С места подрыва следователи изъяли фрагменты, по которым назначены экспертизы.

В СКР рассказали о маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Груз прибыл из порта Одессы в Болгарию, оттуда отправлен в Грузию, а затем в Армению для прохождения процедуры таможенного оформления. После чего рулоны вновь вернулись в Грузию и были переправлены в Россию.

12 октября ФСБ России доложила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Из 12 соучастников задержаны восемь человек.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили и железнодорожный транспорт.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

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Любовь Ширижик
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