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Доказано существование древнего загадочного народа Тайваня

World Archaeology: на Тайване обнаружили череп древнего человека из местных легенд

Фото: World Archaeology (2022)

Группа исследователей из Австралии, Японии, Тайваня и Вьетнама обнаружили череп и бедренную кость возрастом шесть тысяч лет в пещере в гористой части Тайваня. Согласно статье, опубликованной в журнале World Archaeology, открытие может доказать существование загадочного древнего племени, о котором упоминается лишь в местных устных преданиях. Обнаруженные останки принадлежат человеку, который жил на острове до того, как туда прибыли предки ныне живущих австронезийских групп.

Анализ ДНК, выделенной из костей, показал, что геном близок африканским образцам примерного того же возраста. Размер и форма черепа указывают на то, что останки принадлежали представителю негрито — группы разнородных темнокожих и низкорослых народов, проживающих в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на Филиппинах. Это была молодая женщина, чей рост составлял примерно 1,3 метра.

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Хотя находки подтверждают существование древних темнокожих людей на Тайване, у ученых пока нет объяснения, что с ними случилось. Очевидно, они исчезли к тому времени, как на остров начали прибывать другие австронезийские группы людей.

Остров Тайвань был заселен австронезийскими народами в течение пяти тысячелетий задолго до прибытия испанцев и голландцев в 1620-х годах и китайских поселенцев в 1660-х годах. В устных преданиях Формозы (колониальное название Тайваня) часто упоминаются редкие встречи с «маленькими и темнокожими людьми», живущих в горах. Упоминания о древних племенах также встречаются в исторических документах китайской династии Цин. Исследователи отмечают, что такие легенды сильно различаются между австронезийскими этнолингвистическими группами, живущими сегодня на острове: так, некоторые считают, что эти люди были их предками, другие называют их бывшими врагами. В целом, 15 из 16 групп имеют такие традиционные легенды.

Термин «негрито» или «маленький чернокожий» — это уменьшительное от испанского слова «негр», впервые использованное испанскими миссионерами XVI века для описания охотников-собирателей на Филиппинах. Поскольку негрито характеризуются низким ростом, темной кожей и вьющимися волосами, все группы схожего фенотипа в соседних регионах, включая мани (маник) на юге Таиланда, семанги на полуострове Малайзия и андаманцев на Андаманских островах, часто называют негритосами.

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Александр Еникеев
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