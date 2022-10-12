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09:36, 13 октября 2022Забота о себе

Сомнолог дал рекомендации по улучшению качества сна осенью

Сомнолог Калинкин посоветовал много гулять и меньше пить кофе, чтобы улучшить качество сна

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Осенью многие люди сталкиваются с нарушениями сна и, как следствие, хронической усталостью, а справиться с этой проблемой можно, если ограничить потребление кофе и алкоголя и соблюдать еще три простых правила, уверен сомнолог Александр Калинкин. Свои рекомендации он дал в беседе с радио Sputnik.

В качестве главной причины ночной бессонницы и последующей дневной сонливости осенью и зимой специалист назвал постепенное сокращение светового дня. Вернуть здоровый сон и улучшить его качество можно даже без приема лекарств, поможет в этом четкое соблюдение режима дня. По словам Калинкина, важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже выходные и отпуск не должны становиться исключением.

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Также для улучшения качества ночного отдыха сомнолог посоветовал много гулять днем. «В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещенных солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов», — объяснил он.

Третье важное правило — максимально ограничить употребление алкоголя и кофе, а также курение сигарет, потому что они приводят нервную систему в возбужденное состояние, следствием которого является бессонница. Вредные привычки Калинкин предложил заменить спортивными нагрузками. По его мнению, любая физическая активность, особенно в первой половине дня, способствует нормализации сна.

Ранее сомнолог Майкл Бреус предложил простые способы быстрее заснуть. В частности, он рекомендовал строгий режим отхода ко сну и пробуждения. По его словам, даже в выходные и в отпуске нельзя нарушать обычный режим, чтобы лучше высыпаться.

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Наталья Обрядина
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