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В России предложили ввести призывные медкомиссии на период мобилизации

«Ъ»: СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии и критерии брони на период мобилизации
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести призывные медкомиссии на период частичной мобилизации, а также установить четкие критерии по брони. Соответствующий пакет предложений готовится для рассмотрения правительством России, передает «Коммерсантъ».

Как сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов после утверждения тезисов документа с главой совета Валерием Фадеевым, речь идет о привлечении гражданских медиков. Для этого Минобороны необходимо выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий.

Совет по правам человека предлагает на время мобилизации дать возможность гражданам проходить медкомиссию в том же порядке, что и во время призывных кампаний.

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Кабанов также сообщил, что СПЧ просит правительство четко определить критерии брони и расширить их, например, включить в перечень не подлежащих мобилизации молодых ученых и священнослужителей.

Еще одна инициатива касается выплат мобилизованным. В СПЧ отметили, что выплаты введены чуть более чем в 20 регионах России. Совет по правам человека предложил исходить из средней региональной выплаты в сто тысяч рублей и потратить из бюджета 30 миллиардов на поддержку 300 тысяч человек, запланированных к призыву Минобороны.

СПЧ также предложил отправить артистов на фронт, чтобы устраивать культурные мероприятия для военнослужащих и жителей Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно, что военнослужащим, которые участвовали в специальной военной операции России на Украине на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, предложили без очереди выдавать жилье. Инициативу внесут в Госдуму в ближайшее время.

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Марина Совина
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