Мобилизованным россиянам предложили выдавать жилье без очереди

«Известия» заявили о планах Госдумы выдавать мобилизованным россиянам жилье без очереди

Военнослужащим, которые участвовали в специальной военной операции России на Украине на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, задумали без очереди выдавать жилье. Инициативу внесут в Госдуму в ближайшее время, заявили «Известия».

Председатель комитета Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала, что квартиры начнут выдавать мобилизованным нуждающимся россиянам — например, тем, у кого нет своей недвижимости или ее площадь недостаточно. При этом получение льготы не зависит от срока службы, отметила она.

«Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях», — подчеркнула Хованская.

В свою очередь заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала объединить всех участников спецоперации в единую группу, чтобы право на жилье для нее «реализовывалось бы из средств федерального бюджета».

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.