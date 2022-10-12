Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:01, 12 октября 2022Забота о себе

Из-за укуса паука на руке у девушки образовалась опухоль размером с мяч

The Mirror: девушка проснулась с опухолью размером с мяч для гольфа после укуса паука

Фото: Alexis Lours / Wikimedia

Опухоль размером с мяч для гольфа образовалась на руке жительницы британского города Пул, графство Дорсет, после того как ночью ее укусил ядовитый паук. Об этом сообщает The Mirror.

Проснувшись утром, 27-летняя Кейли Уорд обнаружила, что ее левое предплечье распухло и покраснело. Затем на ее руке образовалась опухоль размером с мяч для гольфа. После этого девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. Оказалось, что британку укусил паук, относящийся к виду ложная черная вдова.

Уорд так и не нашла паука, который ее укусил, и опасается, что он вернется. Чтобы избежать новых укусов, она спит в худи и полностью заворачивается в одеяло.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020

«В субботу я пошла на работу и обвела линией опухоль, чтобы посмотреть, будет ли она распространяться. Думаю, паук занес инфекцию или у меня началась аллергическая реакция после укуса», — отметила девушка.

На следующий день опухоль увеличилась на три сантиметра. Из-за пульсирующей боли в руке девушка отправилась спать, приложив к пораженному участку бутылку с теплой водой. Спустя неделю после укуса рука продолжала гноиться.

Стеатода крупная, или ложная черная вдова, — вид ядовитых пауков рода Steatoda. Внешне эти пауки похожи на черную вдову. Их укус опасен для человека и сопровождается мышечными спазмами, болью, лихорадкой, потливостью и общим недомоганием. Яд ложной черной вдовы используют в медицине.

Ранее в Великобритании ядовитый паук укусил мужчину, который отдыхал с друзьями в пабе. После укуса мужчине стало плохо: его сильно знобило.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.