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17:51, 12 октября 2022Экономика

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам впервые с марта

ЦБ: банки начали поднимать ставки по вкладам впервые с марта
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Банки России в октябре впервые с марта начали повышать ставки по вкладам, говорится на сайте ЦБ.

На 10 октября средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках составляет 6,67 процента годовых. По сравнению с третьей декадой сентября показатель увеличился на 0,13 процентных пункта. Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий заявил «Газета.Ru», что в настоящее время банки стараются восполнить свои запасы наличных, сильно уменьшившиеся в последние недели.

«С 21 сентября начался существенный отток средств населения из банков, о чем свидетельствует мощный рост объема наличных денег в обращении. Банки вынуждены реагировать на этот отток повышением процентных ставок по вкладам», — объяснил он. Осадчий не исключил, что ЦБ еще до конца этого года поднимет ключевую ставку. Действующая ставка явно «утрачивает связь с реальностью», считает эксперт.

Между тем российские банки после того, как президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, начали повышать ставки и по потребительским кредитам. В период с 29 сентября по 6 октября средняя ставка выросла на 1,3 процентного пункта, до 19,3 процента годовых.

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Платон Щукин
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