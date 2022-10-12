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19:08, 12 октября 2022Мир

США взяли курс на сдерживание России и конкуренцию с Китаем

США в новой стратегии нацбезопасности взяли курс на сдерживание России и конкуренцию с КНР

Фото: Tom Brenner / Reuters

Соединенные Штаты взяли курс на сдерживание России и конкуренцию с Китаем. Об этом говорится в новой стратегии нацбезопасности Вашингтона, опубликованной на сайте Белого дома.

Документ, содержащий 48 страниц, закрепляет у Китая статус самого серьезного геополитического вызова, а у России — актуальной угрозы безопасности в Европе. В нем говорится, что КНР и Россия все более связаны друг с другом, однако их вызовы существенно различаются. «Мы будем эффективно конкурировать с Китаем, одновременно сдерживая опасную Россию», — отмечается в стратегии.

В Белом доме также заявили о планах сохранить и расширить международное сотрудничество. «Идет конкуренция между крупными державами, направленная на то, чтобы придать форму тому, что идет на смену эре миропорядка, установившейся после холодной войны. Ни одна страна не находится в лучшем положении, чтобы одержать победу в этой конкуренции, чем Соединенные Штаты», — отмечают авторы стратегии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США сегодня теряют влияние в мире, и эта тенденция будет только нарастать.
«Для большинства политиков сегодня очевидно, что Америка теряет свое влияние, ее теснят новые центры силы. Важно, что эта тенденция будет продолжаться и нарастать», — сказал российский посол.

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Варвара Кошечкина
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