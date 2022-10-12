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19:02, 12 октября 2022Забота о себе

Психолог предупредил о негативном влиянии стресса на работу ЖКТ

Психолог Сухинин: из-за сильного стресса могут начаться «нервные» боли в животе и желудке

Фото: Taisiia Shestopal / Unsplash

Сильный стресс оказывает негативное влияние на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредил клинический психолог, психосоматолог Роман Сухинин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что из-за эмоциональной перегрузки могут начаться «нервные» боли в животе и желудке.

По словам Сухинина, сбои в работе ЖКТ на фоне длительного стресса — не редкость. На фоне нервного перенапряжения часто обостряются гастрит и язва, усиливается изжога. Люди с подобными симптомами зачастую страшатся перемен и не могут «переварить» их, из-за чего любые вынужденные изменения в жизни — переезд, переход на другую работу, расставания — воспринимают как трагедию. Следствием этого и становится обострение болезней желудка, утверждает психолог.

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Также в стрессовых ситуациях люди нередко сталкиваются с тошнотой и рвотой, продолжил эксперт.

В периоды сильнейшего эмоционального перенапряжения от человека можно услышать фразу: «Меня тошнит от этого!» За ней скрывается подсознательное желание освободиться от чего-то или кого-то. Человеку неприятна ситуация, но самостоятельно справиться с ней он не в состоянии: приходится терпеть. Еще одна распространенная причина тошноты — волнение, неуверенность, страх, что что-то пойдет не по плану

Роман Сухининклинический психолог, психосоматолог

Среди других негативных эффектов стресса психолог назвал запор, диарею, развитие геморроя.

Как лечить болезни, возникающие из-за психосоматики

По словам Сухинина, если болезнь вызвана психосоматикой, назначенные врачом препараты иногда лишь притупляют симптомы.

В случаях расстройства работы ЖКТ из-за нервного напряжения, чтобы лечение медикаментами было эффективным, нужно сначала вскрыть психологическую подоплеку и заменить негативные установки позитивными, предложить подсознанию положительный сценарий. Но для этого нужно знать, какие эмоции и стрессовые ситуации порождают расстройство пищеварения

Роман Сухининклинический психолог, психосоматолог

Ранее психиатр Марина Кинкулькина назвала основные ошибки, которые люди совершают в борьбе со стрессом и тревогой. Категорически запрещено снимать нервное напряжение при помощи алкоголя или по советам знакомых, уверена она.

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Наталья Обрядина
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