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Психолог назвала ошибки в борьбе со стрессом и тревогой

Психолог Кинкулькина призвала россиян не снимать стресс алкоголем и по советам знакомых

Фото: unsplash

Снимать стресс по советам знакомых или с помощью алкоголя категорически нельзя, рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина. В беседе с изданием «Доктор Питер» она назвала основные ошибки, которые совершают люди в борьбе со стрессом и тревогой.

По словам Кинкулькиной, люди, испытывающие стресс и тревогу, нередко начинают бороться с ней противопоказанными и даже вредными методами. Например, начинают заниматься спортом, хотя прежде никогда этого не делали. «Если до этого вы были малоактивны, резко менять привычный образ жизни не стоит. Вводить нагрузку необходимо постепенно, чтобы не создать для организма еще одну стрессовую ситуацию», — посоветовала Минкулькина.

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Еще одна ошибка — выбирать успокоительные средства по совету знакомых. Один и тот же препарат может действовать на разных людей по-разному, предупредила психолог. При длительном дискомфорте, стрессе и тревоге нужно обращаться за профессиональной помощью.

Кинкулькина добавила, что многие стремятся успокоить нервы с помощью алкоголя. Это приносит лишь временное облегчение, но в результате у человека постепенно развивается алкогольная зависимость.

Для того чтобы побороть тревогу, психолог посоветовала больше общаться с близкими, занимать весь день делами, разбивая их на отдельные мелкие задачи, а также помогать даже незнакомым людям.

Ранее психолог Сергей Еникополов предупредил, что в России развелось множество лже-психологов, которые считают себя вправе помогать людям, несмотря на отсутствие профессиональной подготовки.

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Вера Владзиевская
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