У одной из главных достопримечательностей Казани разрушилась кирпичная кладка

«Бизнес Online»: у башни Сююмбике разрушилась кирпичная кладка

В Казани у одного из главных символов города, башни Сююмбике, разрушилась кирпичная кладка. Внимание на происходящее обратило издание «Бизнес Online».

По словам активистов, в основании постройки, расположенной на территории Казанского кремля, отсутствует часть необходимых элементов. Кроме того, они обнаружили несколько трещин и повреждение боковой облицовочной части известной достопримечательности.

Активисты написали обращение к государстенному комитету Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, в котором призвали оградить опасный участок, так как он может обвалиться. Кроме того, по их мнению, усугубить разрушение башни Сююмбике могут туристы, желающие взять себе на память кусочек от нее, или те люди, которые загадывают желание и оставляют денежные купюры в щелях между кирпичами постройки для того, чтобы оно сбылось. Члены татарстанского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры убеждены, что объект наследия ЮНЕСКО середины XVI века нуждается в экстренной реставрации.

В августе во Франции собрались покрасить Эйфелеву башню в 20-й раз. На покраску архитектурной достопримечательности, которая должна предотвратить появление ржавчины, рассчитывают потратить 84 миллиона евро.

