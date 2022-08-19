Эйфелеву башню собрались покрасить в 20-й раз за миллионы евро

Во Франции собрались покрасить Эйфелеву башню в 20-й раз за 84 миллиона евро

В Париже собрались в 20-й раз покрасить Эйфелеву башню. Об этом в комментарии для французской радиостанции RMC сообщил Жан-Франсуа Мартан, президент компании SETE, занимающейся ее обслуживанием.

На покраску архитектурной достопримечательности рассчитывают потратить 84 миллиона евро (около 4,9 миллиарда рублей). Всего на обновление символа Парижа понадобится более чем 60 тонн краски. «Нужно будет убрать старые слои краски, прежде чем нанести новый», — отметил Мартан.

Причина очередной покраски Эйфелевой башни — профилактика ржавчины, которую следует проводить раз в 7-8 лет. Президент SETE поспешил заверить слушателей, что она находится в хорошем состоянии и не собирается падать. Он добавил, что предстоящие работы по покраске туристического объекта будут наиболее масштабными среди других работ подобного рода.

В июне журнал Marianne выпустил тревожную статью об Эйфелевой башне. Ее автор, ссылаясь на анонимные источники, писал, что та в последние несколько лет находится в запущенном состоянии, и ее обслуживание оставляет желать лучшего. Он выразил сомнение в том, что башня сможет простоять еще много лет.