Россиянина осудили на девять лет за убийство товарища табуреткой во время ссоры

Под Владимиром осудили на 9 лет мужчину, забившего до смерти табуреткой друга в ходе ссоры

Во Владимирской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 26-летнего местного жителя за убийство 42-летнего знакомого. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 2 мая фигурант выпивал с другом и его бывшей девушкой в общежитии города Собинка. Там осужденный поссорился с товарищем, так как тот грубо высказывался о бывшей сожительнице и их общем ребенке. Тогда фигурант взял табуретку и избил ею жертву. Вскоре после этого потерпевший скончался в больнице.

Ранее стало известно, что в Татарстане суд дал 23 года мужчине, забившему топором до смерти двоих друзей из-за ссоры.