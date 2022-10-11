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Россиянин забил топором до смерти двоих собутыльников и получил 23 года колонии

В Татарстане суд дал 23 года мужчине, забившему топором до смерти двоих друзей из-за ссоры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Татарстане суд приговорил к 23 годам лишения свободы 51-летнего местного жителя за убийство двоих знакомых. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 158 («Кража») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, ночью 18 ноября 2021 года пьяный фигурант поссорился во время застолья с хозяином дома. Тогда он взял топор и ударил им товарища 21 раз по голове, нанеся смертельные ранения. Осужденный хотел скрыть убийство. Он подошел к спящему рядом другу и забил его топором до смерти, после чего забрал из дома телевизор, приставку, электрическую бритву и поджег жилище.

Ранее стало известно, что под Смоленском мужчину осудили на 6 лет за попытку убить знакомого топором во время ссоры.

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Екатерина Власова
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