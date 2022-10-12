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17:24, 12 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала 59-летнего россиянина за подготовку теракта на Урале

ФСБ заявила о задержании 59-летнего мужчины за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Свердловской области ФСБ задержала 59-летнего россиянина за подготовку теракта в административном здании в Нижнем Тагиле. Об этом в среду, 12 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант приехал на Урал с Украины в 2014 году. Во время обысков в его квартире и офисе сотрудники спецслужбы изъяли вещества, которые мужчина собирался использовать для изготовления самодельного взрывного (СВУ) и зажигательного устройства.

По факту произошедшего возбуждено дело о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сейчас россиянин арестован.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла».

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Екатерина Власова
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