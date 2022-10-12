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ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом в среду, 12 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 50-летний гражданин Украины провез в Россию два зенитных комплекса транзитом через Эстонию. Их он хранил в тайнике, оборудованном в машине.

Мужчина раскаялся в содеянном. Какие именно объекты он собирался взорвать с помощью «Иглы», пока не уточняется.

12 сентября сообщалось, что ФСБ пресекла серию терактов против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Подготовкой преступления занимались сотрудники СБУ.

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Елизавета Новикова
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