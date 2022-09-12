ФСБ сообщила о предотвращении терактов в отношении членов правительства Крыма

ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в отношении властей Крыма и Херсонской области

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Крыма и сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области, подготовкой которых занималась Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, российские контрразведчики установили личность сотрудника СБУ, руководившего работой завербованных им сторонников.

«Установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», — добавили в ЦОС ФСБ.

21 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на антиправительственном митинге.