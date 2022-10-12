В Херсоне обнаружен тайник с оружием НАТО

В Херсоне экстренные службы обнаружили тайник сотрудника СБУ с оружием и формой НАТО

В Херсоне обнаружен тайник с оружием и формой НАТО. Об этом сообщили представители экстренных служб области, передает РИА Новости.

«В схроне у сотрудника СБУ (Службы безопасности Украины — прим. "Ленты.ру"), сбежавшего на подконтрольную Киеву территорию, хранились три автомата, американский автомат М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США», — рассказал представитель областных спецслужб.

Он также добавил, что правоохранительные органы уточняют цель предполагаемого использования оружия.

Ранее сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Херсон. Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атаки украинских военных на город были отбиты. Кроме того, он рассказал о неудачной попытке ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту.