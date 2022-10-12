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Врач назвал правильные условия хранения кетчупа и горчицы

Австралийский врач Зак Тернер объяснил, как правильно хранить кетчуп и горчицу

Фото: Unsplash

Открытые кетчуп и горчицу можно не хранить в холодильнике, считает австралийский врач Зак Тернер. Отвечая на вопрос читательницы, он назвал правильные условия хранения соусов и поделился полезными рекомендациями в материале News.com.

Читательница, обратившаяся к Тернеру, пожаловалась, что постоянно спорит с партнером из-за соусов. По ее словам, она предпочитает убирать кетчуп и горчицу в холодильник, а мужчина оставляет их на полке, чем сильно ее злит. Женщина попросила специалиста объяснить, кто из них поступает правильно.

Тернер ответил, что вынужден расстроить читательницу: некоторые соусы действительно необязательно хранить в холодильнике. «Томатный соус и другие подобные приправы, такие как соус барбекю и горчица, не нужно хранить в холодильнике из-за высокой кислотности и обработки. Даже после вскрытия упаковки в них достаточно долго не растут патогенные микроорганизмы», — пояснил он.

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Тернер посоветовал внимательно читать рекомендации по хранению на упаковке продуктов и следовать им. Не менее важно учитывать срок годности и не употреблять то, что выглядит или пахнет странно. Пищей с повышенным риском отравления врач назвал вареное мясо, молочные продукты, яйца, морепродукты и готовую еду.

Ранее сообщалось, что врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о самых безопасных местах для покупки продуктов. Он посоветовал закупаться мясной продукцией в сетевых магазинах вместо рынка.

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Евгения Черкасова
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