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20:21, 12 октября 2022Среда обитания

Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе

В Ярославской области обнаружили стихийную свалку с ядовитыми химическими отходами

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ивняковском сельском поселении в Ярославской области обнаружили экстремально токсичную стихийную свалку. По данным регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), на полигоне нашли ядовитые химические отходы, пишет «Российская газета».

Более четырех тысяч квадратных метров в этом районе захламлено бочками с нефтепродуктами, строительными и бытовыми отходами, пластиком, стеклом, емкостями с сернокислым калием, изооктаном и трихлорметаном. На некоторой таре присутствуют этикетки с пометкой «яд». Общественники нашли там огне- и взрывоопасный ацетонитрил, способный вызвать рвоту, судороги и потерю сознания.

В Росприроднадзоре пояснили ОНФ, что размещенные на свалке нефтесодержащие и масляные отходы, а также сыпучие химические реактивы относятся к отходам третьего класса опасности и обладают острой токсичностью. По данным специалистов, в некоторых пробах содержание тяжелого металла и кадмия превышало допустимые значения в 88 раз, нефтепродуктов — в 110 раз. Ущерб эксперты предварительно оценивают в 2,7 миллиона рублей.

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По словам проверяющих, никак не огороженную и никем не контролируемую свалку посещают любопытные граждане — недавно неизвестные взломали ящики с бутылями, содержащими бесцветную жидкость с едким запахом. Доцент ЯрГУ имени Демидова Максим Кужин исследовал содержимое, оказавшееся плавиковой кислотой, и предупредил, что ее пары могут вызывать болезненные ожоги глаз и органов дыхания. Эксперт добавил, что попадание вещества через кожу также чревато нарушением сердечной деятельности.

Региональное отделение ОНФ подготовило письмо в адрес губернатора Ярославской области с просьбой помочь муниципальным коллегам расставить приоритеты и посодействовать в ликвидации стихийного полигона. 31 октября должно состояться заседание суда, на котором решится, кто должен убрать бесхозную свалку — власти района, сельского поселения или бывший собственник участка.

Нина Ташевская
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