Туркмения заявила о заинтересованности в расширении связей с Украиной

Президент Туркмении Бердымухамедов заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Украиной

Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил о заинтересованности в расширении связей с Украиной, пишет РИА Новости со ссылкой на газету правительства «Нейтральный Туркменистан».

Президент от себя лично и от народа Туркменистана поздравил украинцев с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Он добавил, что стороны взаимодействуют на основе взаимоуважения, равноправия и обоюдного доверия.

Бердымухамедов добавил, что Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между странами будет и далее развиваться в интересах обоих народов.

В августе Бердымухамедов поздравил президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ с Днем независимости. Он адресовал Зеленскому пожелания крепкого здоровья, счастья, а народу Украины — стабильности и процветания.