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Президент Туркмении поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Глава Туркменистана Бердымухамедов пожелал стабильности и процветания народу Украины

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ с Днем независимости. Об этом сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

«Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему народу страны по случаю Дня независимости Украины. Пользуясь этой приятной возможностью, президент Туркменистана адресовал Зеленскому пожелания крепкого здоровья, счастья, а народу Украины — стабильности и процветания», — пишет издание.

Ранее поздравление Украине направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

10 июня Сердар Бердымухамедов провел встречу с президентом России Владимиром Путином. Для главы Туркмении визит в Москву стал первым в должности президента. Стороны условились в будущем подписать документ о двустороннем развитии отношений, а Бердымухамедов выразил надежду, что Путин в ближайшем времени сможет посетить Ашхабад. Российский президент принял приглашение.

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Татьяна Антоненко
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