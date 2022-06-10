Путин принял приглашение посетить Туркмению

Президент России Путин согласился приехать в Туркмению по приглашению Бердымухамедова

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику с визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав государств состоялась в Кремле 10 июня. Стороны условились в будущем подписать документ о двустороннем развитии отношений, а Бердымухамедов выразил надежду, что Путин в ближайшем времени сможет посетить Ашхабад. Российский президент принял приглашение.

«Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим», — согласился он.

12 марта в Туркмении состоялись досрочные президентские выборы. Новым главой государства был избран сын бывшего президента и заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов. Он набрал 72,97 процента голосов.

Спустя месяц Бердымухамедов и Путин провели первый телефонный разговор, во время которого президент России пригласил своего коллегу посетить Москву.