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Путин пригласил нового президента Туркмении в Россию

Путин пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом
Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил новоизбранного президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Бердымухамедов с благодарностью принял приглашение российского президента.

Путин и Бердымухамедов обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, рассказали в Кремле. Кроме того, главы государств обсудили перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки».

12 марта в Туркмении состоялись досрочные президентские выборы. Новым главой государства был избран сын бывшего президента заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов. Он набрал 72,97 процента голосов избирателей.

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Алиса Реброва
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