Турецкая бизнес-миссия посетила Липецкую область

Турецкая бизнес-миссия прибыла с визитом Липецкую область

Торгово-экономические отношения и инвестиционный потенциал Липецкой области и Турецкой Республики обсуждались на встрече, состоявшейся в рамках бизнес-миссии турецкой делегации в Липецкой области.

Участниками встречи, которую провел губернатор региона Игорь Артамонов, стали представители управления инвестиций и инноваций Липецкой области, регионального Агентства инвестиционного развития, особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» и прибывшая в регион с бизнес-миссией турецкая делегация. В ее состав вошли представители корпораций и компаний, связанных с промышленностью и энергетикой. Это в том числе POMSAD, ассоциация ведущих турецких производителей насосного, клапанного оборудования и аксессуаров; холдинг «Dalgakiran», крупный турецкий производитель промышленных компрессоров с продажами продукции в 100 странах мира; «Mirmek Construction».

Основной целью визита стала выработка механизма формирования и продвижения экспортно-импортных потоков предприятий Липецкой области. На встрече обсуждались подходы к развитию бизнеса и экспортного потенциала в существующей экономической реальности, предложены новые логистические маршруты, намечены географические ориентиры для поиска партнеров.

Игорь Артамонов сказал, что Липецкая область является небольшой по российским масштабам, но очень развитой в промышленном и аграрном секторе. «Особенно стоит отметить наш значительный и успешный опыт в работе с международным бизнесом. Сложные высокотехнологичные производственные проекты как российских, так и зарубежных компаний, находят здесь все необходимое для своего развития – кадры, качественную инфраструктуру, ресурсы, системную поддержку органов власти, льготные условия и, конечно же, профессиональное сопровождение», — подчеркнул губернатор.

В рамках бизнес-миссии представители Турецкой Республики посетили липецкую трубную компанию «Свободный Сокол». Это предприятие входит в перечень системообразующих организаций России и является крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения. «Свободный Сокол» — единственный производитель труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в диапазоне диаметров от 80 до 1000 миллиметров в России и странах СНГ.

«Совсем недавно мы отметили 122-летие предприятия. С таким колоссальным опытом у нас большие перспективы по развитию. Наши трубы отличаются не только спектром применения, но и качеством. Именно поэтому продукция известна и востребована в разных странах. Также развиваем новые направления: сотрудничаем с производителями лифтов, электродвигателей. Настало время и литейного производства для среднего и тяжелого машиностроения, это в ближайших планах компании», — рассказал президент ЛТК «Свободный Сокол» Игорь Ефремов.

Члены турецкой делегации намерены рассмотреть все предложения и варианты сотрудничества с Липецкой областью. Руководитель прямых продаж и направления спецпроектов прямого представительства холдинга «Dalgakiran» в России Антон Якушев отметил высокий уровень организации бизнес-миссии и перспективную работу обеих сторон в течение двух дней делового визита. «Наша компания выпускает промышленные компрессоры, которые продают в 100 странах мира. Сейчас производство налажено исключительно в Турции. Но мы рассматриваем реализацию совместных проектов с последующей возможной локализацией изготовления продукции в России. Липецкая область удачно расположена в логистическом плане и имеет ряд преимуществ для представителей бизнеса», — поделился Антон Якушев.

По итогам бизнес-миссии обе стороны разработают новые механизмы по дальнейшей работе в развитии бизнеса и инвестиций. Липецкая область будет планировать ответный визит в Турецкую Республику для формирования отдельных программ и предложений. «Главные задачи, которые мы рассматривали в рамках данной бизнес-миссии, выполнены. Достигнуты определенные договоренности, намечено значительное количество направлений для дальнейшей деятельности. Теперь нам предстоит более серьезная работа — аккумулировать все вопросы, инициативы и оформить их в более конкретные проекты. Для этого мы привлечем необходимые профильные ведомства и представителей бизнеса региона», — отметил директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Александр Базаев.

В первом полугодии 2022-го внешнеторговый оборот Липецкой области с Турецкой Республикой увеличился на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 800 миллионов долларов. Торговое сальдо положительное: 775,7 миллиона долларов. Турецкая республика по торговому обороту с регионом занимает третье место (16 процентов от общего торгового оборота).