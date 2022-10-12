Global Times: США манипулируют Киевом и действуют вопреки интересам украинской элиты

Вашингтон использует слабости киевского режима и манипулирует им для достижения собственных интересов, которые противоречат целям украинской элиты, заявил эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

По его словам, система внешнего управления позволяет США использовать слабости украинской элиты против нее же самой. «Одновременно на Украине распространяется дезинформация», — подчеркнул автор. Политолог считает, что Запад манипулирует украинским руководством, используя его как военную марионетку и действует вопреки интересам политиков.

Цуй Хэн отметил, что у Вашингтона почти не осталось рычагов давления на Москву. Эксперт сравнил Европейский союз с «заложником США, который не способен принимать самостоятельные решения в собственных интересах».

Ранее журналист Мехмет Барлас назвал Украину наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США.