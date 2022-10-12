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В Турции обвинили США в развале Украины

Обозреватель Sabah Барлас предрек конец существования Украины из-за поддержки США

Фото: Unsplash

Журналист Мехмет Барлас назвал Украину наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Об этом он написал в материале для издания Турции Sabah.

Барлас поделился мнением экспертов, которые полагают, что «Украины в известном смысле не останется». В развале страны он обвинил США и подчеркнул, что республика прекратит существование из-за поддержки Вашингтона.

«После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы», — отметил обозреватель.

Журналист добавил, что Украина предпринимает все действия для начала ядерной войны, не задумываясь о последствиях. При этом «президент-комик» [Украины Владимир] Зеленский разыгрывает «трагедию». По мнению автора, конфликт на Украине негативно влияет на экономику Европы и эта тенденция сохранится.

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Марина Совина
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