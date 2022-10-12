Российская супружеская пара зарезала собутыльницу и утопила ее тело в реке

В Иркутской области суд арестовал супругов, зарезавших подругу и бросивших ее тело в реку

В Иркутской области суд арестовал 31-летнего мужчину и его 24-летнюю супругу за убийство 39-летней женщины. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 6 октября супружеская пара выпивала с друзьями в зимовье на Коммунистической улице. Там возлюбленные поссорились с одной из знакомых. Они начали избивать собутыльницу, а затем фигурант ударил ее ножом в спину. После чего обвиняемые привели подругу к реке и зарезали, а ее тело бросили в воду.

Сын погибшей обратился в полицию и написал заявление о пропаже матери. Правоохранители обнаружили тело женщины и нож в реке. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.