Появилась вакансия мечты для путешественников с зарплатой в 200 тысяч рублей

Deel ищет сотрудника для путешествия в автофургоне по Австралии или Новой Зеландии

Американская компания по расчету заработной платы Deel объявила о поиске сотрудника на вакансию мечты «кочевник в социальных сетях» — успешно прошедший отбор кандидат будет шесть месяцев ездить по Австралии или Новой Зеландии в автофургоне и документировать свое путешествие в интернете. Информация появилась на сайте организации.

Уточняется, что сотрудник будет ездить, жить и работать в специальном фургоне Deel Mobeel. В дороге он будет управлять процессами подрядчиков, проводить онлайн-встречи с коллегами и клиентами Deel, а также документировать свои путешествия и делиться контентом в социальных сетях.

Компания предоставит полностью меблированный спальный фургон со всем необходимым для путешествий и работы и оплатит все расходы на бензин, парковку, еду и вещи. Помимо этого, сотруднику будет выплачиваться зарплата в размере пяти тысяч новозеландских долларов (около 200 тысяч рублей).

В Deel ищут кандидатов с трехлетним опытом работы в качестве менеджера социальных сетей или представителя бренда. Также требуется продвинутый уровень английского языка, способность эффективно распределять приоритеты и работать в режиме мультизадачности, желание учиться новому и обмениваться этой информацией с другими.

Ранее в августе книжный магазин на роскошном мальдивском курорте Soneva Fushi открыл поиск сотрудников на вакансию продавца. Соискателям предоставляется проживание на вилле по системе «все включено», бесплатное питание, пользование тренажерным залом, спа-центром и частным пляжем.