Появилась вакансия мечты для путешественников на любимом курорте богачей

На Мальдивах открывается вакансия продавца в книжном магазине с зарплатой 73 тысячи рублей

На Мальдивах с октября открывается вакансия мечты для путешественников — продавец в книжном магазине на роскошном курорте Soneva Fushi. Об этом сообщает портал nzherald.co.nz.

Отмечается, что зарплата составит 1,2 тысячи долларов (73 тысячи рублей) в месяц. Также соискателям предоставляется проживание на вилле по системе «все включено» на любимом курорте богачей, где сутки стоят порядка 58 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей) за ночь. Помимо бесплатного питания и проживания, в распоряжении продавца также будут тренажерный зал, спа-центр и частный пляж для персонала.

Как сообщает Daily Star, соискатель должен хорошо знать английский, любить книги, хорошо разбираться в новинках, иметь приятный тембр голоса. В его обязанности будет входить управление книжным магазином в течение года.

«Предыдущие продавцы книг дарили гостям незабываемые консультации по литературе», — говорится в описании вакансии. Чтобы откликнуться на нее, необходимо отправить резюме, сопроводительное письмо, а также краткий рассказ на 150 слов о недавно прочитанной книге.

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